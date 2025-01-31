Corriere dello Sport: “Il Napoli vuole chiudere oggi per Comuzzo. Sarà decisiva la volontà del giocatore”

I buoni rapporti tra ADL e Commisso potrebbero agevolare l'operazione

Il Napoli sta spingendo con decisione per assicurarsi Pietro Comuzzo dalla Fiorentina. Il tempo stringe, con la chiusura del mercato fissata per lunedì a mezzanotte, e ogni momento è cruciale. Il ds Manna lavora per raggiungere un accordo con la Viola prima della gara di domenica contro la Roma, ma la valutazione del giocatore è oscillata tra 35 e 40 milioni. Considerata l'età e il potenziale del difensore, la trattativa ha generato malumori nell'ambiente viola.

L'obiettivo è chiudere rapidamente, in un mercato invernale molto intenso per Conte, segnato dall'addio di Kvara e da numerose operazioni. Il Napoli ha mosso un'offensiva rapida per il talento difensivo della Fiorentina, una delle rivelazioni della stagione. Ieri ha presentato una prima offerta ufficiale da 30 milioni tra base fissa e bonus (prestito biennale oneroso da 5 milioni con riscatto obbligatorio a 20). La Fiorentina, però, puntava a ottenere almeno 40 milioni, così il Napoli ha rilanciato fino a 35 con nuovi bonus. La trattativa ha creato tensione, ma i buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso potrebbero agevolare la chiusura dell'affare. Manna vuole chiudere subito per concentrarsi poi sul sostituto di Kvara.

La possibile partenza di Comuzzo ha suscitato disappunto a Firenze ed entusiasmo a Napoli. Il giovane difensore, che compirà 20 anni il 20 febbraio, è già stato convocato in Nazionale e rappresenta un investimento per il futuro, ma anche un rinforzo immediato. Con 19 presenze in campionato (18 da titolare) e l'esperienza in Conference League, si è imposto in questa stagione, guadagnandosi la fiducia di Spalletti e Conte. Comuzzo e Buongiorno potrebbero essere il futuro del Napoli e, forse, della difesa della Nazionale. La trattativa è alle battute finali: il Napoli si è avvicinato alla cifra richiesta dalla Fiorentina, e ora sarà decisiva la volontà del giocatore. Ieri si sono susseguiti incontri fino a tarda sera tra Manna, l'agente Minieri e la Fiorentina. L'obiettivo è chiudere l'accordo entro oggi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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