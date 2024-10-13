De Laurentiis a un matrimonio stuzzica lo sposo: "A 8 anni avevi la maglia della Juventus, non ti vergogni?"
Il presidente del Napoli De Laurentiis ha partecipato a un matrimonio, stuzzicando lo sposo per una sua presunta fede juventina
Presidente, officiante e mattatore. È De Laurentiis show al matrimonio di una coppia di amici in Lombardia. Il presidente del Napoli, elegantissimo con fascia tricolore e occhiali scuri, ha celebrato le nozze di Roberta Congiu e Andrea d'Agostino - manager Coca Cola, da poco diventato sponsor del club azzurro - tra battute sugli sposi e... sulla Juve. "Lo sposo è nato nella fantastica città di Napoli - ha detto nel suo discorso romantico e divertente - e questa forse è l'occasione giusta per confessarci qualcosa? Eh? Non hai nulla di cuoi vergognarti e confessarti davanti a tutti noi? Mi è stato riferito, e pare che ci siano anche materiali fotografici, che all'età di 8 anni alla festa di inaugurazione della vostra nuova casa, alcune persone sostengono di averti visto girovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere: Udinese? Non è che mi nascondi una latente juventinità? Nella vita si possono commettere degli errori eh". Ma non finisce qui, Aurelio ha in serbo un altro regalo a sorpresa per la coppia.
Ho un altro regalo per voi", ha continuato De Laurentiis: si tratta di un video speciale per gli sposi da parte di Carlo Verdone, che a sua volta fa i suoi auguri alla coppia. Arriva poi il momento dei sì e delle firme e qui la palla passa a... Marcelo Brozovic. L'ex Inter, attualmente all'Al-Nassr, è stato scelto come testimone dello sposo, di cui è grande amico di lunga data. Con una lista degli ospiti così, l'album di nozze sarà di certo pieno di meravigliosi momenti da ricordare. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/maifredi-attacca-la-juve-grande-errore-dare-kean-alla-fiorentina-lui-e-un-giocatore-da-juventus/272331/