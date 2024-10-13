De Laurentiis a un matrimonio stuzzica lo sposo: "A 8 anni avevi la maglia della Juventus, non ti vergogni?"

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha partecipato a un matrimonio, stuzzicando lo sposo per una sua presunta fede juventina

Presidente, officiante e mattatore. È De Laurentiis show al matrimonio di una coppia di amici in Lombardia. Il presidente del Napoli, elegantissimo con fascia tricolore e occhiali scuri, ha celebrato le nozze di Roberta Congiu e Andrea d'Agostino - manager Coca Cola, da poco diventato sponsor del club azzurro - tra battute sugli sposi e... sulla Juve. "Lo sposo è nato nella fantastica città di Napoli - ha detto nel suo discorso romantico e divertente - e questa forse è l'occasione giusta per confessarci qualcosa? Eh? Non hai nulla di cuoi vergognarti e confessarti davanti a tutti noi? Mi è stato riferito, e pare che ci siano anche materiali fotografici, che all'età di 8 anni alla festa di inaugurazione della vostra nuova casa, alcune persone sostengono di averti visto girovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere: Udinese? Non è che mi nascondi una latente juventinità? Nella vita si possono commettere degli errori eh". Ma non finisce qui, Aurelio ha in serbo un altro regalo a sorpresa per la coppia.

Ho un altro regalo per voi", ha continuato De Laurentiis: si tratta di un video speciale per gli sposi da parte di Carlo Verdone, che a sua volta fa i suoi auguri alla coppia. Arriva poi il momento dei sì e delle firme e qui la palla passa a... Marcelo Brozovic. L'ex Inter, attualmente all'Al-Nassr, è stato scelto come testimone dello sposo, di cui è grande amico di lunga data. Con una lista degli ospiti così, l'album di nozze sarà di certo pieno di meravigliosi momenti da ricordare. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

LE PAROLE DI MAIFREDI SU KEAN

https://www.labaroviola.com/maifredi-attacca-la-juve-grande-errore-dare-kean-alla-fiorentina-lui-e-un-giocatore-da-juventus/272331/