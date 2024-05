Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Sarebbe terribile subire lo scherno per la richiesta di rinvio di Fiorentina-Napoli”

Vittorio Zambardino, giornalista napoletano, scrive sul Corriere del Mezzogiorno: “é arrivata oggi la notizia che il Napoli avrebbe chiesto il rinvio per scaramanzia di Fiorentina-Napoli che si giocherebbe il 17 maggio. Speriamo non sia vero perché sarebbe terribile subire lo scherno di tutta Italia per questa botta di superstizione tribale. Direi che finisce nel peggiore dei modi una stagione terribile che segna l’uscita del Napoli dal calcio dei grandi. De Laurentiis si presenti a Firenze con un vestito consono: un sombrero di paglia nero, con tanti corni rossi e una collana di aglio al collo”.