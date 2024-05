Ricordate De Laurentiis? “Conference competizione inutile, ma chi la vuole giocare??”

La Fiorentina di mister Vincenzo Italiano è approdata per la seconda volta consecutiva la finale di Conference League dopo aver superato il Club Brugge in semifinale. Ora la partita decisiva ad Atene il prossimo 29 maggio, in cui troverà una tra Aston Villa e Olympiakos. Ma quanto ha guadagnato il club viola grazie al suo percorso in questa competizione? Ogni squadra ha un bonus per la partecipazione: la Fiorentina ha ricavato 2,84 milioni. Poi 1,34 milioni per il ranking storico del club e 2,6 milioni di market pool.

Con la fase a gironi, la società di Rocco Commisso ha incassato 2,1 milioni per i bonus legati ai risultati e 0,65 milioni per la vittoria del raggruppamento. Infine, tra ottavi (0,6 milioni), quarti (1 milione) semifinali (2 milioni) e il raggiungimento della finale (3 milioni) la Fiorentina ha raccolto finora un totale di 16,23 milioni grazie alla Conference League.

Il Napoli alla fine di questa stagione potrebbe anche ritrovarsi a dover disputare la Conference League coppa che Aurelio De Laurentiis ha più volte definito “una competizione inutile buona solo per accontentare squadre a destra e sinistra e prendere voti”. Ma davvero è un torneo da snobbare? 16 milioni non sono pochi anche se, oggettivamente, non si tratta di una coppa prestigiosa e che comporta divere trasferte “spigolose” durante il campionato.

Lo riporta areanapoli.it

