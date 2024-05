Cairo punge: “I tifosi tengono più alle squadre che non hanno debiti e non a chi fa follie economiche”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a margine del workshop “Il calciomercato ai tempi dell’intelligenza artificiale”. Le parole del patron granata sulla sostenibilità finanziaria dei club:

“Io sono nel calcio da quasi 19 anni. Il calcio ti riserva delle gioie incredibili, poi momenti più difficili, come le contestazioni e così via. In questi anni ho dedicato tutta la mia passione e l’impegno al Torino, non dimenticando che l’ho preso dopo un fallimento. Per me è importante tornare con il Torino a buoni risultati sportivi, però anche mantenendo una buona sostenibilità finanziaria. Ho letto un sondaggio nel quale si riportava che il 75% degli italiani tiene di più ad una squadra con i bilanci in ordine, piuttosto che ad una squadra che faccia follie che le porti in rovina. Il 67% dei giovani tengono ad avere una squadra che possa stare in piedi, piuttosto che ad avere una squadra che faccia un mercato che le porti poi a situazioni disastrose. Questo è un segno di maturità, perché la gente che comprende che la situazione globale è complicata”.

