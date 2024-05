Cairo: “Ho preso un treno alle 6 per salutare Joe Barone. Ci eravamo chiariti. I rapporti con i Viola sono distesi”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il workshop “Il calciomercato ai tempi dell’intelligenza artificiale”, citando anche il Patron Viola Rocco Commisso:

“Tornare in Europa dopo tanti anni? noi ci crediamo, daremo tutti. I rapporti con la fiorentina sono turbolenti? Assolutamente no, quando è venuto a mancare Joe Barone ho preso un treno da Milano alle 6 meno un quarto per andare a salutarlo alla camera ardente, ci eravamo chiariti dopo un evento in federcalcio ed abbracciati con lui, quel giorno tragico non ho incontrato Commisso perché stanchissimo dopo una giornata tremenda per lui, ma in ogni caso ho potuto salutare la moglie e i figli. I rapporti con la Fiorentina sono assolutamente distesi e pacifici. D’Altronde siamo anche gemellati, farò il tifo per loro in finale di Conference.”

CORSI: “PARISI IN FINALE AD ATENE? SONO SODDISFATTO. QUESTE SONO COSE CHE CURANO L’AMAREZZA DEL MOMENTO”