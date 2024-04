Pedullà: “De Laurentiis ha ripreso a parlare in modo fitto con Conte. Italiano resta nella lista del Napoli”

Il Napoli cerca il sostituto di Francesco Calzona per la prossima stagione. In testa alla lista dei desideri ci sarebbero Antonio Conte e Vincenzo Italiano, ai quali seguono diversi nomi tra i più e i meno papabili per la panchina partenopea. Alfredo Pedullà riporta che Aurelio De Laurentiis avrebbe ripreso a parlare in modo fitto con l’ex tecnico di Juve e Inter, tentando di arrivare ad un accordo di massima per il prossimo anno. L’esperto di mercato scrive:

“Da qualche giorno De Laurentiis ha ripreso a parlare in modo fitto con Conte, che ha messo la soluzione italiana come priorità e poi, eventualmente, un’esperienza in Arabia come conclusione della carriera. Ricordiamo quanto vi avevamo raccontato a ottobre e anticipato a gennaio: Conte aveva incontrato De Laurentiis anche durante la sessione invernale di mercato, prendendo tempo. Il fatto che non si siano fin qui materializzati altri club di Serie A (Milan compreso) è un punto a favore di ADL, compreso il fatto che ci sia un’ossatura di squadra ben definita. Insomma, il Napoli spera, i dialoghi fitti alimentano la speranza: non siamo alla decisione definitiva, ma a un’apertura che potrebbe essere l’anticamera per qualcosa di più concreto. Nella lista del Napoli resta Italiano, i discorsi su Pioli avrebbero motivo di esistere soltanto se il Milan decidesse di non confermarlo. Ma intanto De Laurentiis parla con Conte e le sue speranze rispetto a gennaio sono in crescita”.

