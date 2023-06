Il Mattino, De Laurentiis e Commisso hanno già parlato per Italiano: confronto negativo

Vincenzo Italiano è a un bivio della sua carriera da allenatore: dopo la finale di Conference League contro il West Ham il 7 giugno dovrà scegliere se rimanere alla guida della Fiorentina o partire per una nuova esperienza, con il Napoli che osserva. Di smentite su un interessamento degli azzurri non ce ne sono state, né da parte sua né da parte dell’amministratore delegato Barone, riporta il Mattino. Ma nella lista dei desideri del presidente De Laurentiis prefigura in cima il nome dell’ex Spezia: il numero uno del Napoli ha già avuto un confronto, seppur negativo, con il numero uno dei gigliati Rocco Commisso.