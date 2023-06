Moyes: “Non credevo di arrivare in finale. Fiorentina ha grande rosa, sarà battaglia sul campo”

David Moyes ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Conference League tra il suo West Ham e la Fiorentina. “Se mi avessero detto che sarei arrivato in finale non ci avrei creduto. Vogliamo continuare a crescere e fare in modo che momenti così ci siano ancora. Di sicuro la Fiorentina ha una grandissima squadra e lo dimostra la quantità di giocatori che sono scesi in campo”.

Intanto il West Ham ne ha approfittato per ricaricare le energie in Portogallo: “Sarà importante soprattutto stare qui tutti insieme. Per noi è stato importante allontanarci dalle pressioni ed è stato bello poter stare insieme. Ci ha caricato per la finale. Ho preparato tante partite in carriera, di sicuro darò il mio massimo anche in questa”.

Il West Ham arriverà alla finale dopo non aver giocatore da più di 10 giorni. Un vantaggio? “Per tutti è stata una stagione lunghissima e forse la risposta alla domanda arriverà dopo la finale. Vedremo. Io mi concentro solo sulla partita da vincere. La battaglia sarà sul campo“.

L’allenatore è intervenuto anche sulla scuola degli allenatori italiani in Premier League: “Ci sono tanti nuovi allenatori e ci stanno sfidando, è bello. Il calcio è cambiato tanto ma l’Italia lo ha nel DNA.” Lo riporta Gianluca Di Marzio.

