Emerson Palmieri: “Occasione per fare la storia del West Ham, contro la Fiorentina grande partita”

Emerson Palmieri ai canali ufficiali del West Ham ha parlato in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Tra pochi giorni avremo l’occasione di fare la storia di questo club, ecco perché per noi la finale di Praga è così importante. Non vediamo l’ora di scendere in campo per vincere il trofeo, ma attenzione ai viola. Ho visto molte partite della Fiorentina, hanno un bel gioco offensivo ed ottime individualità, sarà dura ma il nostro obiettivo è ovviamente quello di portare a Londra la coppa. Sarà sicuramente una grande partita”. Lo riporta Alfredo Pedullà.

