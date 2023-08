Da Napoli scrivono: “De Laurentiis vuole convincere Barone a cedere Amrabat in prestito”

Ancora sotto shock per aver perso Gabri Veiga quando pensava di averlo in mano, il Napoli punta a rifarsi con un altro colpo grosso. Per il centrocampo, dove l’obiettivo è Sofyan Amrabat. Il marocchino è ancora a Firenze nonostante le sirene della Premier League (e non solo) e per questo lo staff tecnico azzurro ha tenuto una conference call con Aurelio de Laurentiis, come racconta Il Mattino di Napoli, per accelerare la trattativa. Il presidente dovrà convincere Joe Barone a cedere il giocatore in prestito. I rapporti tra i due club sono ottimi e di grande amicizia e per questo a Napoli sperano di riuscire nell’operazione.

Perché la Fiorentina vorrebbe monetizzare al massimo con una cessione definitiva di un giocatore ormai in uscita, ma visto che manca meno di una settimana alla fine del mercato, bisogna aprire a soluzioni alternative. E il Napoli farebbe al caso di tutti. Sempre che AdL non metta il suo veto. Il numero uno, infatti, ha ancora in mente il “no” ricevuto tre anni fa, quando Amrabat vestiva la maglia del Verona e qualche dubbio lo avrebbe avuto. I tempi, però, stringono e Garcia preme per aver un importante rinforzo in mezzo al campo. Lo riporta Sport Mediaset

PEDULLA E LE ULTIME DI MERCATO SU SABIRI