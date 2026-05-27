Sky Sport riporta: "Allegri si inserisce tra il Napoli e Italiano, l'ex viola non si libera da Bologna"

Il tecnico emiliano non riuscirebbe a trovare l'accordo per liberarsi dai felsinei

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando attentamente anche la pista che porta a Massimiliano Allegri, fresco di esonero dalla Juventus. I prossimi giorni saranno decisivi per sciogliere le riserve: per oggi è infatti previsto un incontro con l'entourage di Allegri, a cui il Napoli è pronto a offrire un contratto biennale, mentre per domani è fissato un nuovo vertice con l'ex tecnico della Fiorentina, il cui approdo in azzurro resta però legato alla possibilità di liberarsi dal Bologna. La scelta finale spetterà esclusivamente al patron della società partenopea.