Dall’Inghilterra: “Mourinho vuole allenare il Napoli, incontrerà De Laurentiis settimana prossima”

Il giornale inglese The Times parla di un incontro che verosimilmente avverrà settimana prossima tra l’ormai ex allenatore della Roma José Mourinho e il presidente della squadra partenopea Aurelio De Laurentiis. Il lusitano sembra intenzionato a rimanere in Italia e Napoli potrebbe essere la piazza adatta per lo Special One, che ama infervorire città calde come il capoluogo campano, cosa già dimostrata nella capitale italiana e nelle precedenti avventure da allenatore. Inoltre Walter Mazzarri sembra confermarsi un semplice traghettatore che avrà l’incarico di allenare i campioni d’Italia in carica solamente fino a giugno, quindi con grandi probabilità la panchina azzurra sarà libera da fine stagione. Mourinho, che ha già rifiutato l’offerta araba dell’Al-Shabab, ha quindi una ghiotta opportunità per continuare ad allenare una squadra italiana.