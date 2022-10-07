Bucciantini non ha dubbi: "Nico Gonzalez è il Kvaratskhelia della Fiorentina, o come Leao per il Milan"

Marco Bucciantini ha analizzato la situazione in casa Fiorentina il giorno dopo la vittoria in Conference League

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky Sport, tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole il giorno dopo la vittoria viola in Conference League:

"Alla Fiorentina sono mancati i giocatori che fanno la differenza, mi viene in mente Nico Gonzalez che per la squadra viola vale come Kvaratskhelia per il Napoli e come Leao per il Milan. Un giocatore che fa svoltare il rendimento di tutta la squadra. Kouamè aiuta il gruppo per la sua spensieratezza. La gara contro l'Atalanta e quella contro l'Hearts rappresentano un cambiamento e un passo avanti della squadra. Mandragora? Lo vedo più come mezz'ala che come mediano davanti alla difesa perchè si inserisce ed è quello che deve fare"

BAJRAMI HA SUPERATO IL TRAUMA

https://www.labaroviola.com/bajrami-supera-il-trauma-del-mancato-passaggio-alla-fiorentina-felice-dessere-rimasto-allempoli/188318/