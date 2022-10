Bajrami supera il trauma del mancato passaggio alla Fiorentina: “Felice d’essere rimasto all’Empoli”

Il 10 dell’Empoli Nedim Bajrami ha rilasciato una intervista al quotidiano ‘La Nazione’ e, nel corso del botta e risposta, è tornato sull’ultima finestra di calciomercato quando poteva cambiare squadra. In particolar modo, il trequartista albanese è stato in trattativa con la Fiorentina, club che ha provato ad acquistarlo fino agli ultimi giorni utili: “La verità è che fa parte del gioco e noi, in qualche modo, dobbiamo abituarci. In estate c’è il mercato ed è naturale sentire delle voci. Io però tengo a sottolineare che sono contento di essere rimasto a Empoli, sono molto legato a questa società e a questo ambiente e voglio dare il massimo per la squadra in termini di gol e assist”. Lo riporta TMW

