Bucciantini: “Dopo Leao e Kvara in serie A c’è Nico Gonzalez, ok le prestazioni ma deve segnare di più”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno della situazione legata agli esterni della Fiorentina. Queste le sue parole: “In serie A ci metti Leao e Kvara, poi ci devi mettere Nico ma mancano i suoi gol, servono le sue reti perchè è un giocatore sotto a questi qui per la posizione in campo in cui gioca che è la stessa di questo gruppo di giocatori. Anche gli altri esterni devono segnare di più. Brekalo sembra abbia l’istinto di inserirsi di più in area di rigore, c’è un gioco che crea, ma poi è una sfida tra te e la porta. Serve lo spunto, il dribbling, a me sembra che abbia quell’istinto. La Lazio ha Zaccagni che segna, se giochi con il 4-3-3 servono i gol degli esterni. Le prestazioni sono anche sufficienti ma poi bisogna segnare”