Marelli sul rigore di Kvara: “Molto generoso. Con campionato aperto sarebbe al centro delle polemiche”

Luca Marelli è intervenuto nel consueto appuntamento del lunedì a Dazn per analizzare gli episodi del weekend. Sotto la lente d’ingrandimento il secondo rigore concesso al Napoli contro la Fiorentina che ha permesso ai partenopei di passare in vantaggio con Osimhen. Eccco le sue dichiarazioni:

“Posso essere d’accordo che l’intensità non è un gran che e che Kvara abbia accentuato molto ma bisogna vedere il momento. In una situazione diversa, con il campionato aperto, sarebbe un episodio al centro delle polemiche invece oggi non se ne parla. Ieri in diretta ho detto che il contatto leggero c’è stato e Kvara non ha allargato la gamba verso Gonzalez, ma viceversa: Marchetti ha fischiato ed il Var su questo non può intervenire. Se non l’avesse fischiato il Var non sarebbe intervenuto lo stesso: rigore molto generoso in questo caso.”

SERVER INTASATI ED ERRORI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DELLA FINALE