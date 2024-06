L’agente di Kvaratskhelia dichiara: “Conte una certezza, ma vogliamo andarcene da Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Imedi Tv, l’agente di Kvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha così parlato del futuro del suo assistito “Vogliamo andarcene dal Napoli, ma ora aspettiamo tutti Euro 2024. Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare lì, dico sul serio”. Ricordiamo che sul calciatore c’è l’interesse del Paris Saint-Germain.

Lo riporta alfredopedulla.com

