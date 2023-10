Parisi su Kvara, l’ultima idea di Italiano. Tanti giornali sono d’accordo, Biraghi giocherebbe a sinistra

Con il lungo infortunio di Dodò, Italiano deve gestire 3 terzini di ruolo in un calendario fitto che vede la Fiorentina giocare ogni 3 giorni. Contro il Napoli un’opzione è quella di spostare Parisi a destra per cercare di controllare meglio il fenomeno Kvaratskhelia. Non sarebbe la prima volta per Parisi, anche nella gara contro il Frosinone, nel primo tempo, giocò a destra con Biraghi a sinistra. Stessa situazione che si potrebbe riproporre questa sera al Maradona anche per non rischiare il giovane Kayode contro Kvara in un duello in cui il terzino destro classe 2004 potrebbe pagare la sua inesperienza. Questa ipotesi è portata avanti da alcuni quotidiani come La Nazione, Tuttosport e Repubblica che nelle loro probabili formazioni schierano proprio Parisi a destra.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame, Nzola.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Nzola.

Repubblica (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

