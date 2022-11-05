Labaro Viola

Caos Napoli, dopo Kvaratskhelia rubata anche l'auto di Kim. Kvara ora ha paura e vuole cambiare casa

Non è un periodo tranquillo per i giocatori del Napoli arrivati pochi mesi fa, prima Kvaratskhelia adesso Kim hanno subito furti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2022 15:43
Caos Napoli, dopo Kvaratskhelia rubata anche l'auto di Kim. Kvara ora ha paura e vuole cambiare casa -
News
Napoli
Kvaratskhelia
Kim
Condividi

NAPLES, ITALY - OCTOBER 12: Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli during the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona on October 12, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images

A due giorni di distanza dal furto d’auto subito da Kvara che poi è stata ritrovata subito dopo a Tremola Ducenta, oggi arriva la notizia del furto subito dalla famiglia di un altro calciatore del Napoli. Si tratta della Fiat 500 della moglie del difensore azzurro Kim. La vettura era parcheggiata nella strada di Posillipo in cui il calciatore abita.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che è “Impossibile non ipotizzare un collegamento tra due episodi avvenuti a così breve distanza, ma per gli investigatori al momento non vi sono elementi per affermarlo”

Non ha trascorso momenti semplici ieri mattina Khvicha Kvaratskhelia quando ha scoperto che alcuni ladri si erano intrufolati nella notte in casa sua, avevano preso le chiavi dell'automobile e se l'erano portata via, rubata. Così adesso l'esterno georgiano, secondo Sky Sport, starebbe valutando di cambiare dimora, lasciando Cuma, località che aveva scelto per essere più vicino a Castel Volturno. L'emittente satellitare fa sapere che Kvara è rimasto colpito dalla vicenda, come accadrebbe a chiunque, e adesso potrebbe avvicinarsi a Napoli città. Lo riporta Il Napolista

LA BELLA INIZIATIVA DELLA SAMPDORIA

https://www.labaroviola.com/il-presidente-della-sampdoria-lanna-insieme-con-flachi-offriranno-focaccia-ai-tifosi-della-fiorentina/191296/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok