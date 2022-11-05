Caos Napoli, dopo Kvaratskhelia rubata anche l'auto di Kim. Kvara ora ha paura e vuole cambiare casa

Non è un periodo tranquillo per i giocatori del Napoli arrivati pochi mesi fa, prima Kvaratskhelia adesso Kim hanno subito furti

A due giorni di distanza dal furto d’auto subito da Kvara che poi è stata ritrovata subito dopo a Tremola Ducenta, oggi arriva la notizia del furto subito dalla famiglia di un altro calciatore del Napoli. Si tratta della Fiat 500 della moglie del difensore azzurro Kim. La vettura era parcheggiata nella strada di Posillipo in cui il calciatore abita.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che è “Impossibile non ipotizzare un collegamento tra due episodi avvenuti a così breve distanza, ma per gli investigatori al momento non vi sono elementi per affermarlo”

Non ha trascorso momenti semplici ieri mattina Khvicha Kvaratskhelia quando ha scoperto che alcuni ladri si erano intrufolati nella notte in casa sua, avevano preso le chiavi dell'automobile e se l'erano portata via, rubata. Così adesso l'esterno georgiano, secondo Sky Sport, starebbe valutando di cambiare dimora, lasciando Cuma, località che aveva scelto per essere più vicino a Castel Volturno. L'emittente satellitare fa sapere che Kvara è rimasto colpito dalla vicenda, come accadrebbe a chiunque, e adesso potrebbe avvicinarsi a Napoli città. Lo riporta Il Napolista

LA BELLA INIZIATIVA DELLA SAMPDORIA

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