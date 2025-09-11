Maradona Jr: “Se il Napoli fa il suo non c’è partita. Mi piace molto Mandragora. Preferisco Lucca a Piccoli”

Maradona Jr si è espresso su alcuni punti legati alla sfida di sabato sera tra Fiorentina e Napoli, parlando delle insidie della gara

Nel corso della trasmissione “Viola Amore mio”, andata in onda su RadioFirenzeViola, Diego Maradona Junior ha parlato, in avvicinamento alla gara tra Fiorentina e Napoli, di tanti temi, a partire dai ricordi legati a questa sfida: “Ricordo certamente il 3-0 con cui abbiamo perso lo Scudetto nell’anno di Sarri, ma negli ultimi anni non è andata così male, ed è una partita che ha sempre grande fascino”.

Sulla Fiorentina: “Sicuramente è cresciuta molto dal punto di vista tecnico e societario, e rappresenta un’insidia alla terza giornata, soprattutto a Firenze, dunque non sarà una passeggiata. Mi piace moltissimo Pioli, come anche Palladino l’anno scorso”.

Sulle difficoltà che può incontrare il Napoli contro il centrocampo viola: “La Fiorentina lì ha grande qualità, avendo giocatori forti, di grande livello, ma non so se può dar fastidio al centrocampo del Napoli contro cui è dura per tutti. Il Napoli può, però, soffrire l’ambiente e il ritmo dei viola. Non è ancora al massimo della condizione e affronterà una Fiorentina che non farà le barricate come il Cagliari”.

Sul pericolo Kean e sui giocatori viola preferiti: “Io credo che, se il Napoli fa il Napoli, sarà difficile un po’ per tutti, anche se Kean è un giocatore forte e pericoloso. Da napoletano ti dico che Mandragora mi piace, perché ha avuto un’evoluzione importante, ma mi piace molto anche Fagioli”.

Su Gudmundsson: “A Genova ha fatto cose buone, ma un conto è giocare in una squadra con certi obiettivi, un altro è fare la differenza quando l’asticella si alza, e lui non è stato fino ad ora all’altezza. Non lo considero neanche un dieci, nè a paragone come dieci veri come Antognoni, nè in relazione al calcio di oggi”.

Sulla preferenza tra Lucca e Piccoli: “Piccoli è molto forte, ma Lucca ha la maglia azzurra e devo dire lui. Piccoli può giocare con Kean, perchè i giocatori forti devono giocare insieme”.