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Monti: "Pioli sbaglia a pensare all'Europa data dalla Coppa Italia! Ecco il perché.."

Il noto speaker radiofonico e comico Gianfranco Monti,ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Bruno Toscana, in merito al momento della Fiorentina dopo il pareggio interno di sabato con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2019 19:17
Monti: "Pioli sbaglia a pensare all'Europa data dalla Coppa Italia! Ecco il perché.." -
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Il noto speaker radiofonico e comico Gianfranco Monti,ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Bruno Toscana, in merito al momento della Fiorentina dopo il pareggio interno di sabato contro il Napoli: "Non sono d'accordo con Pioli, non é vero che sia più facile ottenere l'Europa tramite la coppa Italia,perché la formula della coppa è particolare e le partite si giocano a due mesi di distanza tra loro. Non si possono fare calcoli né mollare nulla, vorrei vedere in campo sempre la formazione migliore. Io da tifoso dico che vorrei vedere una squadra che vuole vincere sempre la partita, prima di vedere dove si può arrivare. Tra ottavi e dodicesimi, comunque, c'è un'enorme differenza".

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