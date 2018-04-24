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Le condizioni della Fiorentina: tornano quattro titolari. Si spera in Badelj

Vale tantissimo per il Napoli, ma vale tanto anche per la Fiorentina la partita di domenica pomeriggio al Franchi. Per i viola è l'ultima possibilità di tornare in lotta per l'Europa League. Così scri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2018 10:17
Le condizioni della Fiorentina: tornano quattro titolari. Si spera in Badelj - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Vale tantissimo per il Napoli, ma vale tanto anche per la Fiorentina la partita di domenica pomeriggio al Franchi. Per i viola è l'ultima possibilità di tornare in lotta per l'Europa League. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. E allora gli sforzi e le attenzioni del gruppo viola saranno indirizzati verso la ricerca della migliore condizione. Ma davvero la Fiorentina è così in debito di ossigeno come la gara del Mapei Stadium ha fatto vedere? In difesa Pioli avrà di nuovo a disposizione Pezzella e Sportiello, dalla squalifica, a sinistra torna Biraghi. Sulla mediana tutte le speranze sono su Badelj, a un mese dalla lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Sarà fuori per squalifica Dabo. Saponara dovrebbe posizionarsi dietro a Chiesa e Simeone.

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