Le condizioni della Fiorentina: tornano quattro titolari. Si spera in Badelj

Vale tantissimo per il Napoli, ma vale tanto anche per la Fiorentina la partita di domenica pomeriggio al Franchi. Per i viola è l'ultima possibilità di tornare in lotta per l'Europa League. Così scri...

Vale tantissimo per il Napoli, ma vale tanto anche per la Fiorentina la partita di domenica pomeriggio al Franchi. Per i viola è l'ultima possibilità di tornare in lotta per l'Europa League. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. E allora gli sforzi e le attenzioni del gruppo viola saranno indirizzati verso la ricerca della migliore condizione. Ma davvero la Fiorentina è così in debito di ossigeno come la gara del Mapei Stadium ha fatto vedere? In difesa Pioli avrà di nuovo a disposizione Pezzella e Sportiello, dalla squalifica, a sinistra torna Biraghi. Sulla mediana tutte le speranze sono su Badelj, a un mese dalla lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Sarà fuori per squalifica Dabo. Saponara dovrebbe posizionarsi dietro a Chiesa e Simeone.