La restrizione funziona! Ammettendo solo napoletani residenti in Toscana, staccati appena 1.100 biglietti

Saranno 2.400 napoletani di Napoli nel settore ospiti, mentre sono disponibili altri 2.600 biglietti, ma solo per i napoletani residenti in Toscana. La prevendita per questi ultimi tagliandi, però, st...

Saranno 2.400 napoletani di Napoli nel settore ospiti, mentre sono disponibili altri 2.600 biglietti, ma solo per i napoletani residenti in Toscana. La prevendita per questi ultimi tagliandi, però, sta andando più a rilento del previsto. In tribuna ieri sono stati venduti appena 100 biglietti (su 800 disponibili), mentre in Maratona sono staccati altri 1.000 tagliandi (su una disponibilità totale di 1.800). Considerando questi numeri, si prevede un’affluenza totale di circa 25mila spettatori, anche se l’allerta sotto il profilo dell’ordine pubblico resta alta. Saranno 500 gli steward impiegati domenica: un numero record messo in campo anche e soprattutto per organizzare i cordoni umani che dovranno tenere separate le due tifoserie.

Il Corriere Fiorentino