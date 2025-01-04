Stellini: "Vittoria importante contro una Fiorentina forte. Napoli solido nonostante le assenze"

Cristian Stellini è intervenuto in conferenza stampa dopo il triplice fischio di Fiorentina-Napoli

Il vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro la Fiorentina al Franchi. Queste le dichiarazioni del tecnico:

"Definirla una vittoria molto importante è assolutamente corretto, per diversi motivi. In primo luogo, ci trovavamo su un campo ostico, affrontando una squadra forte con una rosa molto ampia. In secondo luogo, nonostante alcune defezioni, siamo riusciti a dimostrare l'importanza del nostro lavoro e la dedizione dei ragazzi, rendendo questo successo ancora più significativo. Siamo soddisfatti e ringraziamo tutto il gruppo di lavoro, che ha saputo dare solidità alla squadra nonostante le assenze. Questa vittoria ci trasmette grande energia, e i ragazzi devono essere fieri di ciò che hanno realizzato fin dall'inizio della stagione. Anche chi ha giocato meno ha saputo offrire una prestazione di alto livello. Oggi sentiamo di avere raggiunto una maturità importante, ma sarà fondamentale confermarla partita dopo partita.

Sapevamo di dover ricostruire qualcosa di significativo, e il merito va ai ragazzi, che fin dal primo giorno hanno mostrato grande disponibilità e la volontà di riportare il Napoli ai suoi livelli abituali. Non vogliamo fare confronti con le stagioni passate: stiamo lavorando con dedizione, e questo percorso ci riempie di orgoglio. La partita di oggi dimostra che i ragazzi seguono con convinzione il nostro progetto.

Per quanto riguarda Spinazzola, abbiamo tanti giocatori e, con poche partite a disposizione, non è sempre facile dare spazio a tutti. Per questo vanno fatti grandi complimenti a ragazzi come lui, Juan Jesus, Raspadori e Rafa Marin. Lavorano con impegno per migliorare se stessi e la squadra, e prestazioni come queste danno senso al loro impegno. Spinazzola è cresciuto molto in quel ruolo, e noi crediamo in tutti i nostri giocatori, assegnando loro compiti che riescono a svolgere in maniera eccellente."

Palladino: “La difesa a 3 è nelle nostre corde. Gli errori fanno crescere. Napoli cinico, noi no”

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