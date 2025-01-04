Palladino: "La difesa a 3 è nelle nostre corde. Gli errori fanno crescere. Napoli cinico, noi no"

In questo momento dobbiamo lavorare sui dettagli perchè stasera è difficile accettare questo 0-3 e ho visto i ragazzi delusi perchè meritavano almeno un gol. Dobbiamo metterci qualcosa in più tutti quanti

Le parole di mister Raffaele Palladino ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Napoli:

"Gli episodi? Io sinceramente degli arbitri non parlo e anche sta volta non lo faccio. Non li ho visti nemmeno e quindi non posso commentarli. Abbiamo approcciato bene la gara contro una grande squadra che ha meritati la vittoria essendo più cinici di noi sfruttando ogni minimo errore nostro e castigandoci. Nel secondo tempo mi dispiace aver concesso il rigore ed il terzo gol che ci ha tagliato le gambe, sullo 0-2 potevamo riaprirla ma sono partite che ci fanno crescere.

Il modulo e la dimensione della Fiorentina? Gli errori fanno crescere solo analizzando si può lavorare e migliorare. E' compito mio migliorare ciò che non stiamo facendo bene. Abbiamo cercato di fare più densità in mezzo ma abbiamo sbagliato sulla riconquista palla e ci dobbiamo lavorare. Siamo una squadra giovane con ragazzi che devono migliorare e crescere.

Il ritorno alla difesa a 3 si può ripresentare in futuro? La difesa a 3 è stata in funzione della squadra avversaria. Con il 4-2-3-1 abbiamo fatto un grande percorso ma il 3 4 3 è nelle nostre corde perchè in alcune parti della partita abbiamo giocato bene ed abbiamo messo in difficoltà il Napoli."

LE PAROLE DI RICCARDO SOTTIL

https://www.labaroviola.com/sottil-seguiamo-alla-lettera-cio-che-ci-dice-il-mister-se-il-gol-di-kean-fosse-stato-convalidato/283431/