Sottil: "Seguiamo alla lettera ciò che ci dice il mister. Se il gol di Kean fosse stato convalidato..."

Riccardo Sottil è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dalla sua Fiorentina per 0-3 dal Napoli al Franchi, queste le sue parole in sala stampa:"Il Napoli è una squadra di grande l...

Riccardo Sottil è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dalla sua Fiorentina per 0-3 dal Napoli al Franchi, queste le sue parole in sala stampa:

"Il Napoli è una squadra di grande livello e lotterà per lo scudetto, nel calcio gli episodi indirizzano le partite a maggior ragione contro squadra cosi forti, se il gol di Kean viene assegnato cambia la partita. Accantoniamo la sconfitta e andiamo avanti. Possiamo fare di più, ma possiamo fare sempre di più, anche quando fai bene. Nel calcio contano i dettagli, le occasione le abbiamo avute anche nel primo tempo, ci sono periodi di grandi prestazioni e periodi di down, fanno parte della stagione.

Io penso che mantenere il livello che abbiamo avuto fino a dicembre è complicato, ci vogliono anni, mentalità, lavoro, stiamo alzando il nostro livello sempre. Veniamo da 3 finali, lavoriamo per migliorare, noi lavoriamo sempre alla stessa maniera, è un momento che svolteremo, sono sicuro che già dalla prossima partita torneremo a fare risultato. Noi seguiamo alla lettera ciò che ci dice il mister, ci alleniamo come sempre, sono contento di me e della squadra, non abbiamo mai mollato, abbiamo perso 0-3 ma fino all'ultimo momento abbiamo provato a fare gol"

PEDULLA SU PARISI

https://www.labaroviola.com/pedulla-se-parisi-parte-titolare-con-il-napoli-potrebbe-restare-il-como-offre-10-milioni-alla-fiorentina/283368/