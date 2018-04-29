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Lo hanno già fatto anno scorso! Scatta allarme biglietti taroccati. Centinaia ci provano

Ci mancava solo il sospetto dei biglietti “taroccati” per alimentare la tensione di questo Fiorentina–Napoli, in programma oggi alle 18 a Firenze. A testimoniarlo, il dispiegamento di numerosi agenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 12:51
Lo hanno già fatto anno scorso! Scatta allarme biglietti taroccati. Centinaia ci provano -
Rassegna Stampa
Fiorentina Napoli
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Ci mancava solo il sospetto dei biglietti “taroccati” per alimentare la tensione di questo Fiorentina–Napoli, in programma oggi alle 18 a Firenze. A testimoniarlo, il dispiegamento di numerosi agenti anti-falsificatori e anti-bagarini che in fase di prefiltraggio controlleranno i tagliandi dei supporter partenopei, già protagonisti nell’ultimo anno di alcuni episodi di questo tipo. C'è il timore da parte degli addetti all’ordine pubblico che centinaia di tifosi azzurri arrivino a Firenze senza biglietto ( o con biglietti falsi).

La Repubblica

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