Spinazzola: "C'è un interessamento della Fiorentina per me, ma ora penso solo al Napoli"

Le parole del terzino del Napoli, Leonardo Spinazzola, in conferenza stampa post Fiorentina-Napoli:Inizia Spinazzola con un messaggio."Volevamo mandare un forte abbraccio alla famiglia di Daniele (mas...

Le parole del terzino del Napoli, Leonardo Spinazzola, in conferenza stampa post Fiorentina-Napoli:

Inizia Spinazzola con un messaggio.

"Volevamo mandare un forte abbraccio alla famiglia di Daniele (mascotte del club, ndr) che ci guarderà da lassù e ci mancherà da morire. Ci ha dato tanti insegnamenti e forza".

Un cambio di ruolo può incidere anche sul mercato?

"Normale che quando non giochi non puoi essere felice. Oggi però lo sono molto: certo, ci sono cose che possono cambiare da un momento all'altro ma io lavoro tutti i giorni e sono sempre pronto. Ho la testa a Napoli, e basta".

Napoli primo, se l'aspettava?

"Sì, perché lavoriamo veramente tantissimo. Mi aspettavo tutto questo, siamo forti e c'è tanto lavoro alle spalle".

Che spinta dà una vittoria così?

"Penso non cambi molto, l'autostima c'è sempre stata. Siamo una squadra completa, anche chi gioca meno va a duecento all'ora ogni giorno e cerchiamo sempre di farci trovare pronti".

L'obiettivo è chiaro?

"Sì e ripeto: c'è molta coesione anche con chi gioca meno. Sappiamo capire momento e ruoli".

Si aspetta tante rivali per lo Scudetto?

"Penso che noi ci saremo di sicuro, ma è ancora prestissimo e può succedere di tutto. Se siamo lì noi, Inter e Atalanta un motivo ci sarà...".

Cosa c'è di vero sulle voci che lo accostano alla Fiorentina?

"Ho letto tante cose... Può starci ci sia un interessamento, però finché giocherò a Napoli penserò solo a quello". Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI MISTER RAFFAELE PALLADINO

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