Probabili formazioni: Hancko e Ceccherini dal primo minuto. Forte dubbio in attacco. Gerson...
Dovrebbero dunque essere questi i primi undici che alle 18.00 affronteranno il Napoli di Ancelotti allo Stadio Franchi. Con le assenze di Hugo, Benassi, Milenkovic alla quale si aggiunge anche probabi...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 09:41
Dovrebbero dunque essere questi i primi undici che alle 18.00 affronteranno il Napoli di Ancelotti allo Stadio Franchi. Con le assenze di Hugo, Benassi, Milenkovic alla quale si aggiunge anche probabilmente l’assenza di Laurini con la speranza, parola di Pioli, di portare almeno Hugo in panchina. Dubbio davanti tra l’imprevedibilità di Mirallas e la “garra” di Simeone.
FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Ceccherini, Hancko, Pezzella, Biraghi, Edimilson, Veretout, Gerson, Chiesa, Muriel, Mirallas.