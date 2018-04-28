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L'annuncio: Andrea Della Valle sarà allo stadio per Fiorentina-Napoli

Il Corriere dello Sport – Stadio annuncia che domani sera al Franchi sarà presente anche Andrea Della Valle, per Fiorentina-Napoli. Il patron viola vuole essere presente a tutti i costi: salvo imprevi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2018 10:20
L'annuncio: Andrea Della Valle sarà allo stadio per Fiorentina-Napoli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle
Rassegna Stampa
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Il Corriere dello Sport – Stadio annuncia che domani sera al Franchi sarà presente anche Andrea Della Valle, per Fiorentina-Napoli. Il patron viola vuole essere presente a tutti i costi: salvo imprevisti, tra stasera e domani arriverà per stare vicino alla squadra. Così come era stato a Reggio Emilia e a Firenze contro la Spal.

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