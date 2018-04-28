L'annuncio: Andrea Della Valle sarà allo stadio per Fiorentina-Napoli
Il Corriere dello Sport – Stadio annuncia che domani sera al Franchi sarà presente anche Andrea Della Valle, per Fiorentina-Napoli. Il patron viola vuole essere presente a tutti i costi: salvo imprevi...
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2018 10:20
Il Corriere dello Sport – Stadio annuncia che domani sera al Franchi sarà presente anche Andrea Della Valle, per Fiorentina-Napoli. Il patron viola vuole essere presente a tutti i costi: salvo imprevisti, tra stasera e domani arriverà per stare vicino alla squadra. Così come era stato a Reggio Emilia e a Firenze contro la Spal.