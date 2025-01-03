Maradona Jr.: "A Napoli Folorunsho non gioca perché davanti ha 3 marziani. Acquisto importante"

La Fiorentina non è lassù a caso, è una squadra forte, che ha operato in modo intelligente e in modo funzionale alle idee del proprio allenatore

Diego Armando Maradona Jr. è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare dell'ambiente Napoli e non solo in vista del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Fiorentina sta facendo un campionato forse oltre le aspettative di inizio anno e son contento perché Raffaele Palladino è un allenatore giovane e bravo, quindi credo proprio che meriti questa posizione in classifica. Nel Napoli c'è stato un cambiamento radicale, nessuno si aspettava di poter essere ora in questa posizione. Chi dice il contrario è bugiardo, perché c'era aria di rivoluzione, di cambiamento e arrivavamo da tanti cambi di allenatore, per poi puntare intelligentemente su un allenatore come Conte.

Io ho avuto la fortuna di conoscere Antonio Conte qualche mese fa ed ha grandissime doti, ma la dote più grande che ha è l'onestà. Io credo che il Napoli abbia tutte le carte in regola per stare lassù fino alla fine e dar fastidio all'Inter, squadra più forte del campionato. Poi ci sono Napoli e Atalanta che sono le outsider che possono dargli fastidio, ma questo lo vedremo con il tempo. Però bisogna andare con i piedi di piombo.

La Fiorentina non è lassù a caso, è una squadra forte, che ha operato in modo intelligente e in modo funzionale alle idee del proprio allenatore e soprattutto viene da un pareggio importante. Non tutte le squadre vanno a Torino e portano a casa dei punti. Mi aspetto una partita molto difficile per il Napoli, ma anche molto difficile per la Fiorentina, perché si incontrano 2 squadre forti. Ma io spero che vinca il Napoli, ovviamente (ride, ndr.). Da qualche anno vediamo un Napoli di grandi delusioni a Firenze.

Folorunsho-Fiorentina? E' sicuramente un giocatore importante dal punto di vista fisico, è un centrocampista box to box, che sa fare entrambe le fasi. Il problema di Folorunsho al Napoli è che lì ci sono già tre marziani. Pensate che non gioca nemmeno Gilmour, che è un giocatore scuola Chelsea, un nazionale scozzese, che è un ultimissimo arrivato. Folorunsho ha dei giocatori più avanti che sono più forti di lui. A Firenze può trovare la sua dimensione dal punto di vista di minutaggio. E' sicuramente un acquisto importante, ma non mi meraviglia, perché ha fatto un mercato molto intelligente e competente: basta pensare a Kean, a Bove che stava facendo un grandissimo campionato. Poi soprattutto mi viene da pensare prendere Valentini a 0, intuizione di una società che guarda al futuro con competenze e cognizione di causa".

Conte annuncia: “Politano e Kvaratskhelia non ci saranno con la Fiorentina. Spinazzola? Può essere un’opzione”

https://www.labaroviola.com/conte-annuncia-politano-e-kvaratskhelia-non-ci-saranno-con-la-fiorentina/283240/