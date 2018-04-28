Sindaco Napoli: "I napoletani non sono una specie da cui proteggersi. Nardella stia sereno."

Nelle pagine della Repubblica, il sindaco di Napoli De Magistris ha riposto per le rime all'appello lanciato dal sindaco di Firenze Dario Nardella :“Non c’è alcun bisogno di lanciare appelli come se i...

Nelle pagine della Repubblica, il sindaco di Napoli De Magistris ha riposto per le rime all'appello lanciato dal sindaco di Firenze Dario Nardella :“Non c’è alcun bisogno di lanciare appelli come se i napoletani rappresentassero una specie da cui bisogna scansarsi o proteggersi. Il sindaco Nardella può stare sereno. Purtroppo esistono in tutte le tifoserie delle piccole minoranze che nulla hanno a che vedere con il calcio e con il tifo e non mi risulta che simili appelli si facciano in occasione di ogni partita”.