Calvarese afferma: "Il gol di Ranieri in Fiorentina-Napoli è viziato da un fallo irregolare su Anguissa"
L'ex arbitro Calvarese giudica irregolare il gol dell'1-3 della Fiorentina nella sfida contro il Napoli
Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato sul suo profilo Instagram il gol di Ranieri per l'1-3 della Fiorentina nella sfida di ieri sera contro il Napoli.
"Il gol dell'1-3 segnato da Ranieri in Fiorentina-Napoli è "viziato" da un fallo di Piccoli su Anguissa. Seppure con un solo braccio, l'attaccante infatti spinge il suo avversario in maniera funzionale per metterlo fuori gioco, col pallone che va proprio da quelle parti, e il camerunese va a terra. Peraltro l'intervento del Franchi ricorda molto da vicino quello di Gabbia in Lecce-Milan, quando Marinelli annullò la rete proprio per questo motivo".
"Il VAR, però, nel caso di Firenze non può intervenire: il pallone non era ancora in gioco al momento della spinta, Nicolussi Caviglia doveva ancora battere il corner".