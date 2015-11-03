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Notizie Arbitro Calvarese Fiorentina

I gol della Juve erano regolari? Calvarese spiega: “Sul primo non c’è un chiaro errore, Vlahovic in fuorigioco”

18 maggio 2026 18:49

Calvarese afferma: "Il gol di Ranieri in Fiorentina-Napoli è viziato da un fallo irregolare su Anguissa"

14 settembre 2025 14:32

L'arbitro Calvarese dirigerà la gara di campionato di sabato Fiorentina-Milan alle ore 20:45

20 febbraio 2020 10:59

Pistocchi: "Calvarese era piazzatissimo, e non può non aver visto il fallo di mano di Tonali"

22 ottobre 2019 23:15

Designazioni semifinali Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina fischia Calvarese. Al Var..

22 aprile 2019 17:10

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