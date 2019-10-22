Labaro Viola

Pistocchi: "Calvarese era piazzatissimo, e non può non aver visto il fallo di mano di Tonali"

Ecco il commento del giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi su Twitter: "In Brescia-Fiorentina l’arbitro Calvarese ha inizialmente convalidato il gol di Ayé, poi, dopo la on field review, ha annul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 23:15
Pistocchi: "Calvarese era piazzatissimo, e non può non aver visto il fallo di mano di Tonali" -
News
Mediaset
Pistocchi
Arbitro Calvarese
Condividi

Ecco il commento del giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi su Twitter: "In Brescia-Fiorentina l’arbitro Calvarese ha inizialmente convalidato il gol di Ayé, poi, dopo la on field review, ha annullato per il mani di Tonali a inizio azione. Siccome era piazzatissimo, e non può non aver visto, forse gli arbitri non hanno chiaro il Regolamento".

Questo il suo post:

Screenshot_20191022_232000.jpg

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok