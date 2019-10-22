Pistocchi: "Calvarese era piazzatissimo, e non può non aver visto il fallo di mano di Tonali"
Ecco il commento del giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi su Twitter: "In Brescia-Fiorentina l’arbitro Calvarese ha inizialmente convalidato il gol di Ayé, poi, dopo la on field review, ha annul...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 23:15
Ecco il commento del giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi su Twitter: "In Brescia-Fiorentina l’arbitro Calvarese ha inizialmente convalidato il gol di Ayé, poi, dopo la on field review, ha annullato per il mani di Tonali a inizio azione. Siccome era piazzatissimo, e non può non aver visto, forse gli arbitri non hanno chiaro il Regolamento".
Questo il suo post: