Designazioni semifinali Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina fischia Calvarese. Al Var..
L'AIA ha comunicato poco fa le designazioni per le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019. A San Siro la xirezione sarà affidata a Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, mentre all'Atleti Azzurri d...
L'AIA ha comunicato poco fa le designazioni per le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019. A San Siro la xirezione sarà affidata a Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, mentre all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo la sorte dei viola sarà affidata a Gianpaolo Calvarese di Teramo. Ecco gli staff arbitrali per le sfide:
MILAN–LAZIO (h. 20.45): MAZZOLENI
Assistenti: PAGANESSI–VIVENZI
Quarto uomo: GIACOMELLI
VAR: MASSA
AVAR: ALASSIO
ATALANTA–FIORENTINA (h. 20.45): CALVARESE
Assistenti: PERETTI–CARBONE
Quarto uomo: MANGANIELLO
VAR: ORSATO
AVAR: MONDIN
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