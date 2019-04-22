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Designazioni semifinali Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina fischia Calvarese. Al Var..

L'AIA ha comunicato poco fa le designazioni per le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019. A San Siro la xirezione sarà affidata a Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, mentre all'Atleti Azzurri d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2019 17:10
Designazioni semifinali Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina fischia Calvarese. Al Var.. -
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L'AIA ha comunicato poco fa le designazioni per le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019. A San Siro la xirezione sarà affidata a Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, mentre all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo  la sorte dei viola sarà affidata a Gianpaolo Calvarese di Teramo. Ecco gli staff arbitrali per le sfide:

MILAN–LAZIO (h. 20.45): MAZZOLENI
Assistenti: PAGANESSI–VIVENZI
Quarto uomo: GIACOMELLI
VAR: MASSA
AVAR: ALASSIO

ATALANTA–FIORENTINA (h. 20.45): CALVARESE
Assistenti: PERETTI–CARBONE
Quarto uomo: MANGANIELLO
VAR: ORSATO
AVAR: MONDIN

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