Politano non sa la verità e commenta: “La bambina con la maglia al contrario è una grandissima vergogna”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’esterno offensivo del Napoli, Matteo Politano, è tornato a parlare della partita contro la Fiorentina: “A Firenze è stata una bella partita tra due squadre che volevano vincere. E’ stato bravo anche l’arbitro a fischiare poco e a lasciarci giocare. I ritmi erano alti e la partita è stata molto bella e intensa“. E sugli episodi che hanno alimentato le polemiche degli ultimi giorni ha aggiunto: “L’espisodio del post partita? Purtroppo ancora succedono queste cose. Oltre al fatto del mister ho visto anche il fatto di quella bambina alla quale è stata messa la maglia al contrario. Penso che sia stato brutto, finché succede a noi giocatori o allenatori diciamo che siamo abituati, ma quello che è successo sugli spalti è una grandissima vergogna”. In realtà il bambino, Gioele per la precisione, non è stata obbligato da nessun tifoso a mettersi la maglietta al contrario, bensì dagli stessi steward.