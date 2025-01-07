Giudice Sportivo, nessuna sanzione per la Fiorentina. Multa di 3.000 euro al Napoli

Arriva il verdetto del Giudice Sportivo: nessuna sanzione per il club viola, Napoli multato per il ritardo causato

Dopo la sfida tra Fiorentina e Napoli, è stato reso noto il verdetto del Giudice Sportivo. Secondo il comunicato ufficiale, nessuna sanzione è stata inflitta al club viola. Il Napoli, invece, è stato multato con un’ammenda di 3.000 euro per aver provocato un ritardo di circa 3 minuti nel calcio d’inizio della gara disputata al Franchi. Ecco la nota ufficiale del Giudice Sportivo:

"Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti."

Valentini: “La Fiorentina mi ha convinto subito. Posso giocare dove vuole il mister, non ho problemi”

https://www.labaroviola.com/valentini-la-fiorentina-mi-ha-convinto-subito-posso-giocare-dove-vuole-il-mister-non-ho-problemi/283726/