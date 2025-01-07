Valentini: "La Fiorentina mi ha convinto subito. Posso giocare dove vuole il mister, non ho problemi"

Il nuovo difensore della Fiorentina Nicolas Valentini si è presentato al Viola Park, dicendosi contento di essere arrivato a Firenze

Il nuovo acquisto della Fiorentina Nicolas Valentini si è presentato ai media al Viola Park, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Prima di rispondere, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha preso il microfono per introdurre il giocatore: "Con Nicolas è una storia che nasce da mesi, è un ragazzo che ha scelto subito la Fiorentina quando ci siamo parlati. Abbiamo provato a portarlo qui prima ma non è stato possibile, ha già imparato l’italiano e ha già lavorato con mister e compagni, è qui per darci una mano."

Di seguito invece le parole del difensore:

In questi mesi mi sono allenato normalmente con la squadra, senza giocare visto il casino che è successo con il Boca. Sono molto felice di essere qua. Sono amico con De Rossi, ci ho parlato ma quando mi ha chiamato Pradè mi sono subito convinto. Poi quando sono arrivato qui ho visto questo bellissimo centro sportivo. Preferisco non parlare dei problemi col Boca e del rinnovo, i dettagli su tutta la storia arriveranno poi.

La Serie A è un campionato complicato, molto differente da quello argentino, però io mi sto allenando il più possibile per rendermi disponibile fin da subito. Il calcio è più strutturato rispetto a quello argentino.

I miei difensori preferiti? Mi piace tantissimo Nesta e il modo che aveva di giocare. In Argentina mi piace molto il Cuti Romero, Lisandro Martinez, in nazionale ci sono difensori fortissimi.

Io posso giocare come vuole il mister, posso giocare in nei centrali, come terzino, fare il braccetto. Non ci sono problemi. Ho visto tutte le partite della Fiorentina quando ero in Argentina, il mister è molto organizzato per difendere, mi piace tanto come organizza la difesa.

Passarella è uno tra i tanti difensori forti che hanno giocato qua, poi ovviamente ti dico anche Batistuta, che ha fatto la storia qua. Il numero di maglia? Non c’è un motivo principale per cui ho scelto il 14, mi piaceva e basta.

Per la squadra voglio vincere tutto, è una squadra molto importante in Italia e devo lavorare molto per stare bene e mettermi a disposizione per giocare. Ho firmato il contratto il 2 luglio, e da lì mi sono allenato sempre bene per mettermi il prima possibile a disposizione ed essere in forma. Il mio soprannome è “Coco” perché mio padre mi chiamava così, il riferimento è il cocco.



PADERBORN SU CHRISTENSEN

https://www.labaroviola.com/dalla-germania-il-paderborn-tenta-di-prendere-christensen-per-la-porta-nel-mercato-di-gennaio/283736/