Dalla Germania: "Il Paderborn tenta di prendere Christensen per la porta nel mercato di gennaio"

Il portiere danese arrivato in viola nell'agosto del 2023 potrebbe ripartire dalla seconda serie tedesca con il Paderborn

Oliver Christensen, ormai quarto portiere della Fiorentina e fuori totalmente dal progetto tecnico di Palladino, potrebbe lasciare Firenze in questa sessione invernale con un interessamento registrato dalla Germania da parte del club di Zweite, serie b tedesca, del Paderborn. Il portiere danese non è mai stato convocato da Palladino e sta cercando una nuova sistemazione dopo non aver rispettato le attese dopo il suo acquisto nell'agosto del 2023 da parte dell'Hertha Berlino. Christensen in viola ha giocato 10 partite in tutte le competizioni, di cui 4 in Serie A non dando mai la sensazione di poter dare sicurezza al reparto.

Fonte: Sky Germania

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