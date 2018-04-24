Appello Coordinamenti: "Comprate i 14 mila biglietti liberi, sennò li prendono i napoletani"

La Nazione riporta dell'appello da parte delle associazioni del tifo viola per acquistare tutti i biglietti rimanenti (circa 14.000) per limitare l'invasione dello stadio da parte dei napoletani. Sull...

La Nazione riporta dell'appello da parte delle associazioni del tifo viola per acquistare tutti i biglietti rimanenti (circa 14.000) per limitare l'invasione dello stadio da parte dei napoletani. Sull'argomento Filippo Pucci, presidente del centro di coordinamento ha detto: «Un favore al Napoli? Non scherziamo. Non dimentico quella finale di Coppa Italia. E comunque la Fiorentina ha sempre un obiettivo da raggiungere». E Federico De Sinopoli, capo dell’Atf: «La Fiorentina giocherà per la maglia e per l’orgoglio. La simpatia con il Napoli non c’è mai stata e comunque io ce l’ho con chi non viene mai allo stadio e da dietro una tastiera scrivere queste cose… Non abbiamo bisogno di tifosi così».