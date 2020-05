di Marco Collini

Il racconto di quel 3 maggio 2014′ parte inevitabilmente da ciò che successe in prossimità dello stadio Olimpico, l’omicidio del tifoso Ciro Esposito.

Le squadre dovettero ritardare l’entrata in campo di 45 minuti, dopo un’interminabile trattativa tra i dirigenti delle due squadre. Alla fine all’accordo partecipò anche il noto capo tifoso partenopeo denominato Genny “La Carogna”, il quale invitò il capitano Hamsik a tornare in campo. Una scena di difficile comprensione.

Si giocò in un clima irreale, con la tifoseria viola che non esibì la coreografia in tutto il suo splendore per rispetto della morte che fu perpetrata poco prima.

La gara cominciò malissimo per la Fiorentina, incerottata da un attacco vittima delle assenze di Cuadrado squalificato, Rossi e Gomez in panchina menomati dai recenti infortuni. Fu così che Montella schierò Ilicic centravanti, con Joaquin e Borja Valero in appoggio.

Pronti-via e dopo 16 minuti il Napoli era avanti 2-0 con la doppietta di Insigne. I viola ribattono al 28′ col sinistro al volo di Vargas. Nella ripresa poche emozioni. Napoli in 10 per l’espulsione di Inler. Fino all’85’ quando Ilicic servito da Matri, spediva fuori a due passi da Reina. Poteva essere il primo trofeo dell’era Della Valle ed invece si tramutò in un incubo. Tra la paura del prepartita e la mortificazione dei più di 20000 tifosi viola accorsi all’Olimpico.