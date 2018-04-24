Tifosi, attesi 10.000 napoletani domenica al Franchi. L'invasione...
Sono attesi circa 10.000 tifosi del Napoli domenica al Franchi. La vendita libera comincerà da giovedì ma i tifosi azzurri sono già in fibrillazione. Il settore ospiti è già esaurito, dunque i support...
A cura di Redazione Labaroviola
24 aprile 2018 10:41
Sono attesi circa 10.000 tifosi del Napoli domenica al Franchi. La vendita libera comincerà da giovedì ma i tifosi azzurri sono già in fibrillazione. Il settore ospiti è già esaurito, dunque i supporters partenopei acquisteranno biglietti per le altre zone dello stadio. Lo scrive Il Corriere dello Sport.