Tifosi, attesi 10.000 napoletani domenica al Franchi. L'invasione...

Sono attesi circa 10.000 tifosi del Napoli domenica al Franchi. La vendita libera comincerà da giovedì ma i tifosi azzurri sono già in fibrillazione. Il settore ospiti è già esaurito, dunque i support...

A cura di Redazione Labaroviola 24 aprile 2018 10:41

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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