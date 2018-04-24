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Tifosi, attesi 10.000 napoletani domenica al Franchi. L'invasione...

Sono attesi circa 10.000 tifosi del Napoli domenica al Franchi. La vendita libera comincerà da giovedì ma i tifosi azzurri sono già in fibrillazione. Il settore ospiti è già esaurito, dunque i support...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2018 10:41
Tifosi, attesi 10.000 napoletani domenica al Franchi. L'invasione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sono attesi circa 10.000 tifosi del Napoli domenica al Franchi. La vendita libera comincerà da giovedì ma i tifosi azzurri sono già in fibrillazione. Il settore ospiti è già esaurito, dunque i supporters partenopei acquisteranno biglietti per le altre zone dello stadio. Lo scrive Il Corriere dello Sport. 

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