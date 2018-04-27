Solo 2.600 biglietti ai tifosi del Napoli e niente Ferrovia: i motivi della decisione del Gos...

La Repubblica scrive che il Gos, gruppo operativo speciale della questura, al termine della riunione di ieri in prefettura, ha stabilito di non assegnare la curva Ferrovia ai tifosi napoletani che dom...

La Repubblica scrive che il Gos, gruppo operativo speciale della questura, al termine della riunione di ieri in prefettura, ha stabilito di non assegnare la curva Ferrovia ai tifosi napoletani che domenica prossima arriveranno al Franchi. "Si creerebbe un precedente pericoloso, ci siamo chiesti: cosa faremo quando Roma o Juventus chiederanno la stessa cosa?". Per risolvere la grande domanda di biglietti provenienti da Napoli, tuttavia, il Gos ha deciso di riservare potenzialmente altri 2.600 biglietti ai tifosi azzurri.