Labaro Viola

Solo 2.600 biglietti ai tifosi del Napoli e niente Ferrovia: i motivi della decisione del Gos...

La Repubblica scrive che il Gos, gruppo operativo speciale della questura, al termine della riunione di ieri in prefettura, ha stabilito di non assegnare la curva Ferrovia ai tifosi napoletani che dom...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2018 10:18
Solo 2.600 biglietti ai tifosi del Napoli e niente Ferrovia: i motivi della decisione del Gos... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Rassegna Stampa
Fiorentina Napoli
Condividi

La Repubblica scrive che il Gos, gruppo operativo speciale della questura, al termine della riunione di ieri in prefettura, ha stabilito di non assegnare la curva Ferrovia ai tifosi napoletani che domenica prossima arriveranno al Franchi. "Si creerebbe un precedente pericoloso, ci siamo chiesti: cosa faremo quando Roma o Juventus chiederanno la stessa cosa?". Per risolvere la grande domanda di biglietti provenienti da Napoli, tuttavia, il Gos ha deciso di riservare potenzialmente altri 2.600 biglietti ai tifosi azzurri.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok