Fiorentina-Folletto: il sodalizio può finire al termine della stagione...

La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive che il rapporto tra la Fiorentina e Folletto potrebbe essere giunto al suo termine. Nonostante sodalizio tra il club viola e il main sponsor abbia dato bu...

La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive che il rapporto tra la Fiorentina e Folletto potrebbe essere giunto al suo termine. Nonostante sodalizio tra il club viola e il main sponsor abbia dato buoni risultati e la stima sia reciproca, non è scontato che la collaborazione prosegua. La possibilità che non ci sia un rinnovo, o meglio che non venga esercitata l’opzione per il proseguimento insieme, è realistica. Ma c’è ancora tempo per prendere una decisione definitiva.