Santacroce: "Folorunsho è un giocatore completo. Parisi? Gli consiglierei di andare in prestito"

L'ex difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in vista del match che si giocherà al Franchi alle ore 18

L'ex difensore ed ex compagno di squadra di Raffaele Palladino, Fabiano Santacroce, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare del match delle ore 18, dove la sua ex squadra affronterà la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Guardando le partite penso che Palladino sia sereno, perché si può vincere o perdere ma quello che conta è come si gioca in campo. La Fiorentina è una squadra che gioca molto bene, ha tante soluzioni nonostante gli infortuni. Quest'anno è una grande squadra e mi diverte molto guardarla. Palladino stato molto bravo nel cambiare il modo di giocare, nello sfruttare al massimo i giocatori che aveva. Amava tanto giocare con la difesa a 3, ma è riuscito a cambiare in maniera molto intelligente. Credo veramente in lui e nelle sue doti. La Fiorentina è in grado di fermare il Napoli, ha tutte le carte in regola per farlo: sa verticalizzare, sfrutta al massimo l'attaccante che ha e ha qualsiasi cosa per poter mettere in difficoltà un Napoli che dovrà cambiare qualcosa là davanti.

Il Napoli si difende molto bene, che concede poco, quindi la Fiorentina deve essere brava ad aprire subito la partita. E' una partita dove chi segna il primo gol avrà tanto da dire durante il match. Se fa il primo gol, poi il Napoli potrebbe concedere qualcosina. Folorunsho? E' un giocatore che a me piace. Purtroppo è chiuso, perché il Napoli ha tanti ottimi giocatori nel suo ruolo. Giocatore di gamba, di fisico, buon tiro, buona fase offensiva... è molto completo. Può essere un buon acquisto. Parisi? Ci fosse la possibilità di un prestito, fossi in lui ci andrei, perché giocare ti migliora alla sua età. E' un ragazzo in cui credo molto, mi piace tantissimo. Per migliorare devi giocare".

Da Napoli: “Spinazzola in campo contro la Fiorentina. Sfiderà il suo futuro?”

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