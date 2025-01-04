Da Napoli: "Spinazzola in campo contro la Fiorentina. Sfiderà il suo futuro?"

Viste le assenze di Politano e Kvaratskhelia, Antonio Conte è pronto a lanciare Leonardo Spinazzola nell'inedito ruolo di ala d’attacco. Secondo quanto raccolto da Il Mattino, Spinazzola è stato immed...

A cura di Redazione Labaroviola 04 gennaio 2025 15:21

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