Notizie Santacroce Fiorentina

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Santacroce: "Napoli, attento. Palladino non vorrà fare una figuraccia contro la squadra per la quale tifa"

07 marzo 2025 16:10

Santacroce: "Folorunsho è un giocatore completo. Parisi? Gli consiglierei di andare in prestito"

04 gennaio 2025 16:07

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