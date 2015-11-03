Notizie Santacroce Fiorentina

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Santacroce: "Napoli, attento. Palladino non vorrà fare una figuraccia contro la squadra per la quale tifa"
07 marzo 2025 16:10
Santacroce: "Folorunsho è un giocatore completo. Parisi? Gli consiglierei di andare in prestito"
04 gennaio 2025 16:07
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