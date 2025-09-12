Gudmundsson: "Voglio giocare Fiorentina-Napoli. Pioli? Crede in me, voglio ripagare la sua fiducia"

Albert Gudmundsson vuole tornare in campo per la sfida contro il Napoli: lo ha dichiarato ai microfoni di SportMediaset

Albert Gudmundsson, alla vigilia di Fiorentina-Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset e ha parlato della volontà di tornare in campo nonostante l'infortunio.

Sulla sfida contro gli azzurri di Conte:

“Il Napoli è un top club, è una squadra molto forte e penso siano tra le favorite per lo scudetto. Hanno vinto l’anno scorso e questo li rende automaticamente favoriti, inoltre hanno comprato giocatori forti in estate. Sto cercando di fare di tutto per essere pronto per il weekend. Spero di esserci. Ho pensato ‘cavolo, ci risiamo’. Però poi ti rialzi e pensi a tornare il prima possibile. Non è stato un infortunio grave, giusto un momento. Ora voglio tornare il prima possibile”.

Sull'arrivo del nuovo tecnico Stefano Pioli:

“Tutti hanno visto come abbia alzato il livello, con il suo carattere e la sua esperienza. Penso che abbia trasmesso a tutti la giusta mentalità, è un bene per tutta la squadra e anche per me personalmente. Sento che crede in me, ora sta a me ripagare la fiducia”.

Gudmundsson sul Fantacalcio:

“Non ci gioco, ma vedo quanto gli italiani impazziscano. È divertente, l’abbiamo anche in Islanda. Magari siamo un po’ meno pazzi al riguardo degli italiani”.